Unfall mit drei Autos sorgt für Teilsperrung der B27 bei Ofterdingen

OFTERDINGEN. Ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen hat am Samstagmittag zur Teilsperrung der Bundesstraße 27 geführt. Das berichtet die Polizei. Gegen 12.30 Uhr befuhr ein 65 Jahre alter Mercedesfahrer die Hechinger Straße in Fahrtrichtung Tübingen. Auf Höhe der Abzweigung zur Landesstraße 385 in Richtung Mössingen bildete sich zu diesem Zeitpunkt ein verkehrsbedingter Rückstau, welchen der Pkw-Lenker offenbar zu spät erkannte und auf einen am Stauende stehenden Audi auffuhr. Der mit zwei Personen besetzte Audi A3 wurde in der Folge auf den vor ihm ebenfalls mit zwei Personen besetzten und wartenden Audi A1 einer 21-Jährigen aufgeschoben.

Sie und ihre 24 Jahre alte Beifahrerin blieben ebenso wie der 65-jährige Unfallverursacher unverletzt. Die 28 Jahre alte Lenkerin des Audi A3, sowie ihre 18 Jahre alte Beifahrerin erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen und wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Trotz eines Gesamtschadens von insgesamt etwa 7.500 Euro blieben alle Fahrzeuge fahrbereit. Während der Unfallaufnahme und Reinigungsmaßnahmen musste die linke Fahrspur in Richtung Tübingen für etwa eine Stunde gesperrt werden. (pol)