Auto fängt in Ofterdingen während der Fahrt Feuer

OFTERDINGEN. Ein Auto hat am Donnerstagnachmittag während der Fahrt in Ofterdingen Feuer gefangen. Das berichtet die Polizei. Der Lenker des Wagens bemerkte gegen 14.45 Uhr zunächst Rauch aus dem Motorraum des VW aufsteigen und stellte das Fahrzeug anschließend auf einem Parkplatz in der Straße Insel ab. In der Folge entdeckte der Mann auch eine kleinere Flamme, die durch einen Zeugen mithilfe eines Feuerlöschers gelöscht werden konnte, sodass die Feuerwehr nicht mehr groß eingreifen musste. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Vermutlich war der Brand durch einen technischen Defekt ausgelöst worden. (pol)