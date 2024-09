Schwerer Unfall auf der B28 von Tübingen nach Horb - Hubschrauber im Einsatz

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Auf der B28 von Tübingen in Richtung Horb kam es am heutigen Mittwochnachmittag in der Nähe der Auffahrt auf die A81 bei Seebronn zu einem massiven Verkehrsunfall mit mindestens einem Schwerverletzten. Wie die Polizei auf GEA-Anfrage mitteilte, ist aus bislang noch ungeklärter Ursache gegen 15 Uhr ein Auto in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem anderen Wagen zusammengestoßen. »Noch ein dritter Pkw war an dem Unfall beteiligt, wir können im Moment aber noch nicht sagen, wie genau«, erklärt ein Pressesprecher der Polizei. Seit dem Unfall ist die B28 in diesem Abschnitt gesperrt, die Unfallaufnahme dauert an.

Neben Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz, der den schwerverletzten Autofahrer in eine nahegelegene Klinik geflogen hat. Über weitere Verletzte könne im Moment noch keine weitere Angabe gemacht werden. (GEA)