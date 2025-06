Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Das Kulturteam der Stadt freut sich, mit dem »Mössinger Rosenmarkt & Kunstgalerie« demnächst wieder ein Highlight im Veranstaltungskalender durchzuführen. Am Sonntag, 22. Juni, von 11 bis 18 Uhr, zeigen mehr als 140 Stände auf einer Standfläche von über 4.000 Quadratmetern ein vielfältiges und hochwertiges Sortiment zu den Themen Kunst und Rosen. Erstmals bei Rosenmarkt und Kunstgalerie dabei sind Mössinger Kunstschaffende des Vereins »ARTmössingen«, die sich als Gruppe präsentieren.

Es werden Tausende Besucher in Mössingen erwartet. Der Mössinger Markt gilt als einer der größten und schönsten Rosenmärkte Süddeutschlands. Besucher können auf großzügigen Rasenflächen und unter einer schattigen Platanenallee über den Markt bummeln, in dem bunten Angebot stöbern und sich informieren. Der Eintritt ist frei.

Highlights auf dem Marktgelände

Das Sortiment ist breit gefächert und reicht von verschiedenen historischen und modernen Rosensorten über Begleitpflanzen bis zur Gartendeko. Beim Thema Kunst wird ebenfalls wieder eine vielseitige Mischung geboten, die Bilder, Fotografien, Schmuck, ausgefallene Bekleidung, dekorative Keramik, Skulpturen und anderes mehr umfasst.

Das Marktgelände liegt wie in den Vorjahren in der Breitestraße und auf den angrenzenden Rasenflächen. Rosen und andere Pflanzen wechseln sich wie gehabt mit den künstlerischen Ständen ab und sorgen für viel Abwechslung beim Flanieren. Wer zwischendurch eine Stärkung braucht, kann aus einem vielfältigen Bewirtungsangebot der Mössinger Vereine auswählen. Erfahrungsgemäß ist übrigens mit einem vermehrten Besucheraufkommen zwischen 11 bis 14 Uhr zu rechnen.

An mehreren Ständen gibt es interessante Vorführungen: Beispielsweise kann man beim Anfertigen von Schmuck, beim Drechseln von Holz-Schreibgeräten, beim Binden von Rosenherzen oder beim Flechten von Körben und anderem zuschauen. Die musikalische Unterhaltung durch den Musikverein Mössingen wird es allerdings nicht mehr geben, da die Gebühren für die Gema mit mehreren Tausend Euro zu hoch waren.

Für Kinder gibt es einige Mitmach-Angebote an verschiedenen Ständen. Bei der Firma Emhart können die jungen Besucher an der historischen Seildrehmaschine ihr eigenes Seil herstellen. Außerdem befindet sich direkt neben den Rasenflächen bei der Gottlieb-Rühle-Schule ein schöner Spielplatz, der mit verschiedenen Spielgeräten bei den jungen Gästen immer gut ankommt.

Alle Marktbesucher, die schon zu Anfang ihres Besuchs (sperrige) Waren eingekauft haben, können ihre Einkäufe kostenlos an der Kunst- und Pflanzengarderobe (im Marktbüro im Erdgeschoss der Gottlieb-Rühle-Schule) deponieren. Dann kann ganz entspannt und unbelastet weitergebummelt werden. Die »Garderobe« hat bis 19 Uhr zur Abholung geöffnet.

Rosenführung an der Kirche

Die Stadtverwaltung ruft die Besucher auf, die Zugverbindungen zu nutzen, die auch sonntags im Stundentakt von den kleineren Gemeinden aus nach Mössingen bestehen; von Tübingen und Hechingen aus sind in der Regel sogar halbstündliche Zugverbindungen vorhanden. Vom Mössinger Bahnhof sind es nur etwa fünf Gehminuten bis zum Marktgelände.

Nur wenige Schritte abseits des Markttrubels bietet das »Heart Rose Café« in der Martin-Luther-Kirche einen geschätzten Ruhepol. Auch die beliebten Führungen zu den vielen verschiedenen Rosensorten rund um Kirche und Pfarrhaus bietet Pfarrer Uwe Braun-Dietz wieder an.

Der Mössinger Handels- und Gewerbeverein (HGV) lädt wie in früheren Jahren zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Von 12 bis 17 Uhr haben die Mössinger Geschäfte während des Marktes geöffnet. Außerdem wird über den HGV ein Oldtimertreffen organisiert, das in der Bahnhofstraße stattfindet. Im nahe am Markt gelegenen Pausa-Quartier lädt die Stadt dazu ein, im Gebäude Tonnenhalle (gegenüber dem Café Pausa) zwischen 14 bis 18 Uhr die Ausstellung »Couture florale in der Pausa« zu besuchen. Das Stadtmuseum Mössingen präsentiert in der Ausstellung Kleider-Entwürfe der Modeschüler des Berufskollegs für Mode und Design Metzingen. Im September 2024 wählten die Schüler bei ihrem Besuch in der Pausa-Textilsammlung ein Stoffmuster aus, das sie besonders begeisterte. Mal war es das Blumenmotiv, mal das Colorit oder das außergewöhnliche Material, das inspirierend wirkte.

Wer einen etwas längeren Spaziergang zum alten Ortskern nicht scheut oder ohnehin noch durch die Innenstadt mit dem Oldtimer-Treffen bummeln möchte, findet im städtischen Museum Kulturscheune (bei der Peter- und Paulskirche) die Ausstellung »Made in Mössingen – Produktvielfalt im Steinlachtal« die ebenfalls von 14 bis 18 Uhr geöffnet ist. Die Ausstellung präsentiert Innovationen und Produkte aus Mössingen, die heute nur noch wenig bekannt sind. Andere dagegen sind topaktuell wie Fischers Bier, Rossbergnudeln, der Birnen-Secco »Roter Mössinger« sowie der Mössinger Gin. In Öschingen hat von 14 bis 17 Uhr das Holzschnittmuseum Herzer geöffnet. (eg)

www.moessingen.de/rosenmarkt