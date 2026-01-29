Richtfest im Ofterdinger Quartier Hinter Höfen

Bitte aktivieren Sie Javascript

OFTERDINGEN. Im Dezember 2024 brach die Kreisbau die drei alten Gebäude auf den Grundstücken Silcherstraße 11 sowie Goethestraße 9 und 10 in Ofterdingen mit jeweils vier Wohnungen ab. An deren Stelle entstehen derzeit wieder drei Gebäude, in denen allerdings zusammen 27 Wohnungen untergebracht sein werden: vier mit vier Zimmern, 15 mit drei Zimmern, sieben mit zwei Zimmern und eine mit einem Zimmer. Das Quartier »Hinter Höfen« wird dadurch verdichtet.

Hier entstehen öffentlich geförderte Mietwohnungen in energieeffizienter Bauweise, die über Wärmepumpen beheizt werden. Matthias Sacher, Vorsitzender der Geschäftsführung der Kreisbaugesellschaft Tübingen, betonte, hier schaffe man »dringend benötigten bezahlbaren Wohnraum in Ofterdingen.« Die energieeffiziente und zukunftsfähige Bauweise komme den Mietern bei Betriebs- und Heizkosten zugute, so Sacher. Man könne einen Mietpreis von neun Euro pro Quadratmeter anbieten.

Verdichtung des Quartiers »Hinter Höfen«

Zum Richtfest kam gestern auch Landrat Hendrik Bednarz. Er beklagte, Bürokratie verhindere maßgeblich, dass schnell gebaut werden könne. Er forderte, Doppelstrukturen abzuschaffen, etwa Bauprüfungen beim Landratsamt, die dann vom Ministerium in Stuttgart ein weiteres Mal überprüft würden: »Das steigert Zinsen und Kosten«, so Bednarz.

Im Quartier »Hinter Höfen« soll es nun schnell gehen. Der Spatenstich erfolgte im Mai 2025. Gegen Ende des Jahres sollen die Wohnungen bezugsfertig sein. Die Ausschreibungen für den Kauf der Wohnungen dürften diesen Sommer beginnen. (GEA)