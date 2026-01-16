Holzunterstand gerät in Ofterdingen in Brand: Zeugen gesucht

Bitte aktivieren Sie Javascript

OFTERDINGEN. Noch unklar ist der Grund, warum in Ofterdingen am Donnerstagabend ein Holzunterstand in Brand geraten ist. Gegen 18 Uhr bemerkte eine Zeugin in der Kriegsstraße Rauch und Flammen aus dem Hinterhof eines Gebäudes und setzte die Rettungskette in Gang. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Garagenanbau in Vollbrand und wurde von der Feuerwehr gelöscht.

Während durch das Feuer der Holzunterstand komplett zerstört wurde, entstanden an einem weiteren Holzanbau, an einer Gartenhütte, an einem abgestellten Pkw und einer Garage teilweise erhebliche Beschädigungen. Eine vorläufige Schätzung ergab einen Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Der Polizeiposten Mössingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07473/9521-0 um Zeugenhinweise. (pol)