Rücksichtslose Autofahrt endet in Unfall bei Ofterdingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

OFTERDINGEN. Ein beschädigtes Fahrzeug und zeitweilige Verkehrsbeeinträchtigungen sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Montagabend auf der B27 bei Ofterdingen. Das berichtet die Polizei. Der 20-jährige Unfallverursacher befuhr mit seinem KIA Sportage gegen 18.20 Uhr die B27 bei Bad Sebastiansweiler in Fahrtrichtung Tübingen. Nach aktuellem Kenntnisstand legte er eine rücksichtslose Fahrweise an den Tag, wodurch mindestens eine weitere Verkehrsteilnehmerin gefährdet wurde. Gemäß Zeugenaussagen überholte der KIA diese mit nicht angepasster Geschwindigkeit über die rechte Spur und scherte knapp wieder nach links ein, sodass sie stark bremsen musste.

Im weiteren Fahrverlauf fuhr der 20-Jährige wieder auf die rechte Spur, zeitgleich mit einem vor ihm befindlichen unbekannten Verkehrsteilnehmer. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, lenkte der Unfallverursacher stark nach links, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab.

Am KIA entstand ein Sachschaden von ungefähr 4.500 Euro, verletzt wurde niemand. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme kam es auf der B27 in Fahrtrichtung Tübingen zu Verkehrsbehinderungen. Die Feuerwehr Ofterdingen und der Rettungsdienst waren ebenfalls vor Ort. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen übernommen.

Gesucht werden weitere Zeugen zu dem Verkehrsunfall und der auffälligen Fahrweise des weißen KIA Sportage. Insbesondere wird ein Pkw-Lenker gesucht, welcher mit seinem Pkw-Anhänger-Gespann in Fahrtrichtung Ofterdingen auf dem rechten Fahrstreifen fuhr. Wer Hinweise zum Unfallhergang geben kann oder selbst gefährdet wurde, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 070719721400 zu melden. (pol)