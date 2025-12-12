Autofahrer übersieht Radlerin in Ofterdingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

OFTERDINGEN. Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in der Zollernstraße ist eine 79-jährige Radlerin verletzt worden. Dabei befuhr ein 70 Jahre alter Peugeot-Lenker gegen 9.30 Uhr die Zollernstraße und wollte nach links in die Raichbergstraße abbiegen. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah er jedoch die mit ihrem Rad entgegenkommende 79-Jährige.

Beim anschließenden Zusammenstoß stürzte die Frau. Diese musste mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden am Pkw und Rad beläuft sich auf mehrere hundert Euro. (pol)