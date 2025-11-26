Auffahrunfall mit drei Autos bei Ofterdingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

OFTERDINGEN. Ein heftiger Auffahrunfall hat sich am späten Dienstagnachmittag auf der B 27 ereignet. Ein 59-Jähriger befuhr mit einem Skoda Fabia kurz nach 17.30 Uhr den rechten Fahrstreifen der Bundesstraße von Bad Sebastiansweiler herkommend in Richtung Ofterdingen. Vermutlich aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit bemerkte der Mann zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihm verkehrsbedingt abbremsen beziehungsweise anhalten mussten.

Er fuhr auf den Audi A3 eines 23 Jahre alten Mannes auf, der noch auf die Mercedes-Benz B-Klasse eines 61-Jährigen geschoben wurde. Vorsorglich wurde der 23-Jährige mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf rund 30.000 Euro. Zur Unterstützung war die Feuerwehr ebenfalls an die Unfallstelle ausgerückt. (pol)