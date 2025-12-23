Auffahrunfall auf B27 bei Ofterdingen: Frau verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

OFTERDINGEN. Ein Auffahrunfall mit Personenschaden hat sich am Montagnachmittag auf der B27 zwischen Bad Sebastiansweiler und Ofterdingen ereignet. Das berichtet die Polizei. Gegen 16.50 Uhr fuhr eine 20-jährige VW-Lenkerin einem vorausfahrenden Mercedes auf, der von einem 36 Jahre alten Mann gelenkt wurde. Dabei erlitt eine 19-jährige Mitfahrerin im VW ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um sie. Beide Autos waren nach der Kollision nicht mehr fahrtauglich. Der Gesamtschaden beträgt circa 13.000 Euro. (pol)