Axel Strauß rückt in den Ofterdinger Gemeinderat nach

OFTERDINGEN. »Ein politischer Mensch bin ich immer«, sagt Axel Strauß, der auf der Liste der SPD für Andreas Freudemann im Gemeinderat nachrückt. »Man kann politische Entscheidungen hinnehmen, oder sich beteiligen.« Strauß entschied sich für Letzteres: Obwohl er kein Mitglied der SPD ist ließ er sich vor der letzten Gemeinderatswahl in Ofterdingen für die Liste der SPD aufstellen. Bei der Wahl erhielt Strauß die meisten Stimmen derjenigen auf der Liste, die nicht ins Gremium einziehen durften.

Der 48-Jährige übernimmt von Andreas Freudemann den künftigen Sitz in der verabredeten Verwaltungsgemeinschaft Ofterdingens mit Mössingen und Bodelshausen, sowie im Arbeitskreis ÖPNV. Künftig fungiert er zudem als Stellvertreter für Martin Schüler im Förderverein Jugendhaus, sowie für Desiree Sallwey im Umlegungsausschuss. Die Fraktionschefin der SPD im Gremium hatte ihn zuvor bewegt, zu kandidieren. Beide Kinder sind gleich alt.

Strauß folgt Freudemann in all dessen bisherigen Funktionen nach

Strauß, den einige Ofterdinger nur mit Lederhut auf dem Kopf kennen, möchte »über die Fraktionsgrenzen hinweg Ofterdinger Interessen geregelt zubekommen.« Als aktueller Elternvertreter an der Schule seiner beiden Söhne gelte sein besonderes Interesse eben den Schulen, aber auch dem öffentlichen Nahverkehr. Von manch anderen Themen habe er zwar »herzlich wenig Ahnung«, er freue sich jedoch darauf, sich in die entsprechenden Sachthemen einzuarbeiten: »Wissenszuwachs finde ich spannend!«

Strauß, in Jena geboren, wuchs im Osten des heutigen Bundeslands Thüringen mit zwei Brüdern auf. Sein Vater war Direktor des volkseigenen Gestüts Zöthen, ein Betrieb, der sich um rund 400 Pferde kümmerte. Nach der Wende, Strauß war damals zwölf Jahre alt, kauften sich die Eltern einen Hof bei Greiz, im Südosten Thüringens, auf dem sie ein eigenes Gestüt hochzogen, das nach wie vor von Strauß’ Vater geleitet wird.

Axel Strauß studierte Biologie in Jena und Leipzig. Für seine Diplomarbeit zog er nach Australien, ehe er an der FH Braunschweig promovierte. Dann folgte er seiner Frau Annett, ebenfalls Biologin, erst nach München, dann an die Uni Tübingen. Dort fand er einen Job an der medizinischen Fakultät: Er entwickelte, wie zuvor in München, ein Evaluationssystem zur Qualitätssicherung der Lehre. Seine Fertigkeiten, speziell in der Datenauswertung, möchte er nun in den Ofterdinger Gemeinderat einbringen. (GEA)