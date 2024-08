Quiz der Woche: Mössinger Einkaufs- oder Erlebnisgutscheine zu gewinnen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Streuobststadt, Schulstadt, Sportstadt. Mössingen ist eine Kommune mit vielen Facetten. Lebendig, vielseitig, attraktiv. Über die Teilorte der Großen Kreisstadt hinaus ist sie vor allem für den größten Bergrutsch Baden-Württembergs, die Textildruckerei Pausa und den einzigen Generalstreik-Versuch gegen Hitlers Machtergreifung bekannt. Testen Sie Ihr Wissen über die Steinlachstadt im Quiz der Woche!

Wer es alle Fragen beantwortet, hat die Chance auf einen der folgenden Preise, die von der Stadt Mössingen sowie dem Handels- und Gewerbeverein Mössingen zur Verfügung gestellt werden: 1x1 Mössingen-Gutschein in Höhe von 50 Euro, 1x1 Mössingen-Gutschein in Höhe von 30 Euro, 1x1 Mössingen-Gutschein in Höhe von 20 Euro, 1x2 Kino-Tickets Lichtspiele Mössingen im Wert von 15 Euro, 1x1 Gutschein für Essen und Getränke (13 Euro) bei der Ausstellung »Traum.stoff-Lichtprojektionen« vom 18. bis 20. Oktober, 3x1 Jubiläums-Geschenkkarton mit einem Bierkrug und zwei Flaschen Bier, 2x1 Jubiläumssitzkissen. Viel Erfolg!

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. (GEA)