Peter Maier wird Ehrenbürger in Kirchentellinsfurt

Der Ortshistoriker Peter Maier weiß alles über die Geschichte Kirchentellinsfurts. Hier ist er mit Schenkungsurkunde und Mühlbrief zu sehen.

KIRCHENTELLINSFURT. Maier sei ein über die Grenzen Kirchentellinsfurts hinaus bekannter Historiker, der zahlreiche Bücher und Schriftsätze verfasst habe, begründet Hauptamtsleiter Michael Schäfer den Antrag der Verwaltung, das Ehrenbürgerrecht zu verleihen. Er habe die Geschichte Kirchentellinsfurts »umfassend, fachkundig und detailliert« aufgearbeitet und der Bevölkerung vermittelt. Bestes Beispiel dafür ist die großformatige Ortschronik, die Maier zusammen mit Andreas Heusel zur 1.000-Jahr-Feier der Gemeinde herausgegeben hat. Darüber hinaus saß Maier von 1999 bis 2019 im Gemeinderat. Nach wie vor ist er im Arbeitskreis Schlossmuseum und als Archivar der Gemeinde ehrenamtlich aktiv.

Einstimmig unterstützte der Gemeinderat den Antrag. Maier ist damit der dritte Ehrenbürger der Gemeinde. Das Recht kann nur lebenden Personen verliehen werden und erlischt mit dem Tod. In dieser Form ausgezeichnet wurden bisher nur die beiden ehemaligen Bürgermeister Richard Wolf und Bernhard Knauss. Die Ehrungsfeier ist am 20. März im Rittersaal von Kirchentellinsfurt. (GEA)