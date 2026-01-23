Grundstücksverkäufe retten den Kirchentellinsfurter Haushalt

Salvatore Balestre vom Kirchentellinsfurter Bauhof und Bürgermeister Bernd Haug im November auf der Baustelle am Feuerwehrhaus. Die Gemeinde steckt 3,38 Millionen aus dem Sondervermögen Infrastruktur in die Baumaßnahme.

KIRCHENTELLINSFURT. Es ist gerade noch einmal gut gegangen: Mit insgesamt 101.000 Euro liegt das Gesamtergebnis des Kirchentellinsfurter Haushalts im Plus. Erreicht wird das allerdings nur mit Grundstücksverkäufen in Höhe von rund 400.000 Euro. Darüber hinaus profitiert die Gemeinde von der Finanzspritze des Bundes: Rund 3,38 Millionen Euro fließen direkt in die Kirchentellinsfurter Großbaustelle Bauhof und Feuerwehrhaus. Kreditaufnahmen werden damit überflüssig. Höhere Gewerbesteuereinnahmen, eine reduzierte Kreisumlage verschaffen der Gemeinde zusätzlich mehr Luft zum Atmen. »Der Haushalt ist sehr viel besser aufgestellt als ursprünglich angenommen«, sagte Kämmerin Allessandra Göller. Das Zahlenwerk ist nun genehmigungsfähig und fand die komplette Unterstützung des Gremiums: Nach den Haushaltsreden der Fraktionen votierten die Gemeinderäte einstimmig am Donnerstagabend für den Haushaltsentwurf.

Wie fast alle Kommunen ächzt auch Kirchentellinsfurt unter den vielen Aufgaben, die Bund und Land an die Gemeinden übertragen haben, ohne sie entsprechend finanziell auszustatten. Als nächstes steht der Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung für Grundschulkinder an. Dazu muss das Gebäude in der Kirchfeldstraße 1 ertüchtigt werden. Rund eine Million Euro wird das kosten. Immerhin liegt das Gebäude im Sanierungsgebiet Ortsmitte-Campus, deshalb ist mit einer Förderquote des Landes von 60 Prozent zu rechnen. Bis zum Jahreswechsel 2026/2027 soll die größte Baustelle abgeschlossen sein: Insgesamt 13,56 Millionen Euro kostet der Bau und die Erweiterung von Bauhof und Feuerwehrhaus. Mit Fördermitteln von rund 766.000 Euro rechnet die Gemeinde.

Investition in den Bahnhof

Investieren will die Gemeinde auch in den Bahnhof. Rund eine Million Euro Baukosten werden dafür veranschlagt. Da er im Sanierungsgebiet liegt, ist auch dort mit einer Förderquote von 60 Prozent zu rechnen. Im aktuellen Haushalt sind dafür Planungskosten in Höhe von 50.000 Euro vorgesehen. Mit 80 Prozent wird die Umgestaltung des Friedhofes bezuschusst. Für rund 740.000 Euro soll aus dem Kleinod in der Ortsmitte bis 2027 eine grüne blühende Oase werden.

Die Gemeinderatsfraktionen haben auf die schwierige finanzielle Lage reagiert und auf Anträge verzichtet. Im vergangenen Jahr hatten sie schon im Rahmen des Konsolidierungspakets in einige saure Äpfel beißen müssen: Vereinsförderungen und Zuschüsse fürs Mensaessen wurden gekürzt, die Kindergartengebühren erhöht. Insgesamt 280.000 Euro Einsparungen kamen so zusammen. Die Reden im Einzelnen.

CDU

Für Dr. Martin Hornung sind 3,8 Millionen Euro aus dem Sondervermögen nur ein »Tropfen auf den heißen Stein.« Auch dass ein Grundstücksverkauf das ordentliche Ergebnis rettet, ist für die CDU keine dauerhafte Lösung. »Einmaleffekte ersetzen keine solide Haushaltsbasis.« Ein dauerhaft ausgeglichener Haushalt dürfe nicht vom Verkauf des Tafelsilbers abhängen. In diesem Zusammenhang kritisierte er die steigende Anzahl von Pflichtaufgaben für die Kommunen ohne eine auskömmliche Finanzierung.

In Kirchentellinsfurt sei das an den deutlich gestiegenen Personalkosten besonders spürbar. Hornung plädierte für die langfristige Zielgröße in Kirchentellinsfurt von rund 900 Euro Personalkosten pro Einwohner. Derzeit liegt die Gemeinde bei rund 1.000 Euro. Die CDU-Fraktion habe deshalb die Weiterführung der 30-Prozentstelle für das Generationen-Netzwerk ohne vollständige Förderung abgelehnt, sagte Hornung.

Klare Unterstützung gibt es von der CDU für die Ganztagesbetreuung von Schulkindern. Sie dürfe allerdings nicht zu einer »dauerhaften finanziellen Überforderung der Kommunen führen«. Wichtig ist der Fraktion auch das Thema Jugendhaus. Eine Containerlösung müsse noch einmal überprüft werden. Für die Entwicklung von neuen Baugebieten wünscht sich die CDU klare Aussagen zu finanziellen Auswirkungen und zeitlichen Perspektiven.

GAL

Resilienz, also die Fähigkeit, Belastungen und Krisen zu bewältigen, ist für Ruth Setzler das Gebot der Stunde. Setzler warf vor allem einen Blick auf die guten Nachrichten in schlechten Zeiten. Dazu gehören für sie die Senkung der Kreisumlage und die zusätzlichen Mittel aus dem Sondervermögen Infrastruktur. So könne man nun auf Kreditaufnahmen verzichten.

Auch die kommunalen Kitas und Krippen seien in stabilen Bahnen. Die bisherigen Investitionen in die Schule hätten sich ausgezahlt. »Um unsere Lehrschwimmhalle, aber auch um die neu renovierte Turnhalle werden wir beneidet.« Resilienz stecke aber nicht nur in Gebäuden, sondern auch in Beziehungen, sagte Setzler und verwies dabei auf die gute Arbeit des Generationennetzwerks und der Vereine.

Als künftige Projekte nannte Setzler das Thema Parkraumbewirtschaftung. Das wolle man zumindest vor der Richard-Wolf-Halle angehen. Mit einer Bewerbung für die Bundesgartenschau hofft die GAL auf Fördergelder für einen barrierefreien Weg vom Tal in den Ortskern. Von einer bitteren Erfahrung sprach aber auch Setzler: »Dass Cellforce Mitarbeitenden kündigt, macht uns fassungslos.«

FWV

An die negativen Schlagzeilen bei Cellforce erinnerte auch Melanie Liebig: Das Vorgehen von Porsche zeige deutlich, »wie schnell sich scheinbar zukunftsträchtige Themen nahezu in Luft auflösen können.« »Sinnvolle Investitionen, kein Schnickschnack, kein Luxus«, das ist für die Freien Wähler das Gebot der Stunde. In diesem Zusammenhang müsse, so Liebig, in Sachen Bahnhofsgebäude erst einmal die Nutzung geklärt werden, bevor es saniert werde. Nach wie vor wenig zufriedenstellend sei die Situation für ein künftiges Jugendhaus. Ähnlich wie die CDU-Fraktion unterstützen auch die Freien Wähler eine Containerlösung am Schafhaus. Gute Ideen für den Ort erhoffen sich die Freien Wähler aus der Machbarkeitsstunde für die Bewerbung zur Bundesgartenschau.

Mit Sorge blickt Liebig allerdings auf die finanzielle Lage: »Wir müssen unser Tafelsilber, unser Betongold, nach und nach verkaufen, um die künftigen Maßnahmen stemmen zu können. Wir gehen damit an unsere Substanz«, warnte Liebig.

SPD

Auf viele drängende Aufgaben verwies Mathias Kessler: Eine Konzeption für den Campus Martinshaus und den Pflegeheim-Neubau müsse ebenso schnell auf den Weg gebracht werden wie die Förderung von generationenübergreifenden Wohnprojekten. Die Zeit dränge aber auch für den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für alle Kinder im Ort, für die weitere Planungen für das Jugendhaus, für bezahlbaren Wohnraum für alle Altersgruppen und für ausreichend Plätze und Personal in den Kindertagesstätten.

»Vielfältige Unterstützung« durch die Gemeindeverwaltung und den Gemeinderat forderte Kessler für das Generationennetzwerk. Alle Projektgruppen benötigten unterschiedliche Unterstützungsformen. Vorschlag von Kessler: Im Rahmen des Bürgerempfangs sollten auch im Generationennetzwerk Engagierte für ihre Arbeit geehrt werden. (GEA)