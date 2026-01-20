Diebe in Kirchentellinsfurt unterwegs: Aus Autos und Garagen gestohlen

Bitte aktivieren Sie Javascript

KIRCHENTELLINSFURT. Kriminelle haben in den vergangenen Tagen in Kirchentellinsfurt ihr Unwesen getrieben. Seit Donnerstag verzeichnet die Polizei mehrere Diebstahlsdelikte aus wohl unverschlossen abgestellten Autos. Aus den Fahrzeugen wurden unter anderem ein Laptop sowie Bargeld gestohlen. Auch zwei E-Bikes wurden im selben Zeitraum entwendet.

Ebenso stahlen der oder die Unbekannten aus einer unverschlossenen Garage mehrere Gartengeräte. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen beobachtet haben oder mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/515363-0 beim Polizeiposten Kirchentellinsfurt zu melden.

Die Polizei rät außerdem:

Verschließen Sie Ihre Fahrzeuge immer, auch bei nur ganz kurzer Abwesenheit. Überprüfen Sie, ob der Wagen auch tatsächlich verschlossen ist. Lassen Sie keine Wertsachen sichtbar im Fahrzeug liegen. Alarmieren Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen sofort die Polizei, auch über den Notruf 110. Prägen Sie sich das Aussehen der Person ein. Wenn Sie Opfer eines Diebstahls geworden sind, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. (pol)