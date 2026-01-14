BMW und Mercedes krachen bei K'furt aufeinander: 40.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

KIRCHENTELLINSFURT. Ein Verkehrsunfall mit dem beträchtlichen Schaden von schätzungsweise 40.000 Euro hat sich am Dienstagnachmittag auf der B27 in Fahrtrichtung Tübingen ereignet. Kurz vor 16 Uhr kam es nach der Auffahrt der B297 auf der linken Fahrspur zu einem Auffahrunfall zwischen einem BMW und einem Mercedes, wobei der genaue Hergang aufgrund unterschiedlicher Angaben der Beteiligten noch nicht abschließend geklärt werden konnte.

Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Da das Ausmaß zunächst unbekannt war, waren auch Rettungsdienst und Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-1400 bei der Verkehrspolizei Tübingen zu melden. (pol)