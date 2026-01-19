Kirchentellinsfurter Feuerwehrkommandant Markus Appenzeller im Amt bestätigt

Bitte aktivieren Sie Javascript

KIRCHENTELLINSFURT. Die Kirchentellinsfurter Feuerwehr war zuletzt hauptsächlich Baustelle: innen wie außen. Nun scheint sich die Lage zu stabilisieren. Nach teils chaotischen Versammlungen und Führungswechseln (wir berichten) übernahm Markus Appenzeller die Leitung der Freiwilligen Feuerwehr für zweieinhalb Jahre kommissarisch. »Wir hatten davor jahrelang nur Theater«, sagte ein Feuerwehrmann vor der Versammlung.

Bei der Hauptversammlung am Samstagabend im Saal des Gerätehauses wurde Appenzeller in geheimer Wahl mit deutlicher Mehrheit (29 von 41 Stimmen) als Kommandant gewählt. Knapper ging es für seinen Stellvertreter Stefan Rabe (24 von 41 Stimmen) aus, den die Versammlung aber ebenfalls mehrheitlich bestimmte. »Das Wahlergebnis ist ein gutes Zeichen, dass sich die Führung sortiert hat und es jetzt wieder aufwärts geht«, sagte Ralf Sauter, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands. Auch den anwesenden Gemeinderäten fiel ein Stein vom Herzen. Schließlich haben sie, wie in mehreren Redebeiträgen betont wurde, der Feuerwehr in den letzten 31 Jahren immer mit einstimmigen Beschlüssen den Rücken gestärkt.

Kostspielige Anschaffungen

Zuletzt kaufte die Gemeinde ein neues Hilfelöschfahrzeug für 680.000 Euro und ein neues Rettungsboot für 75.000 Euro. Weitere neue Fahrzeuge und Ausrüstungsgegenstände sind bestellt. »Eine stabile Feuerwehrführung ist wichtig«, sagte Bürgermeister Bernd Haug. In den vergangenen Jahren sei das schwierig gewesen. Vor der Wahl hatte er die Feuerwehrleute deshalb um einen »Vertrauensvorschuss« für Appenzeller gebeten. Dann sei die Stimmung beim kameradschaftlichen Teil und anschließendem Essen auch besser.

Appenzeller bedankte sich für das Wahlergebnis. Mit dem Umbau- und Anbau des Feuerwehrhauses und dem gleichzeitigen Neubau für den Bauhof mitten im Ort hat er in nächster Zeit genug zu tun. Die 13,5 Millionen Euro Investition entfallen etwa zur Hälfte auf die Feuerwehr, zur anderen Hälfte auf den Bauhof.

Routine-Einsätze im vergangenen Jahr

Appenzeller blickte auf 51 Einsätze im vergangenen Jahr zurück – zumeist Routine. In Erinnerung geblieben ist den Feuerwehrleuten besonders ein Mountainbiker, der im März von einem nicht-offiziellen Trail sechs Meter in die Tiefe stürzte. Zusammen mit der Bergwacht erfolgte die Rettung des schwer verletzten Mannes. »Das war für uns eine neue Situation«, sagte Appenzeller. Als im August jemand in die gleiche Kuhle stürzte, war der Einsatz hingegen schon erprobt.

Die Wehr ist von 47 auf 49 aktive Feuerwehrleute gewachsen. »Das ist verbesserungsbedürftig«, sagte Appenzeller. Angesichts der vielfältigen Einsätze und der Gemeindegröße seien 55 das Ziel. »Wer Ideen hat, wie wir neue gewinnen können, gerne her damit«, sagte der Kommandant. Zuletzt warben Gemeinderäte Quereinsteiger an. Bewährt hat sich zur Nachwuchsgewinnung die eigene Kinder- und Jugendfeuerwehr, aus deren Reihen es Übertritte zu den Aktiven gab.

Lange Warteliste für Jugendfeuerwehr

Die Jugendfeuerwehr zählt derzeit 12 Jugendliche und sechs Betreuer, wie Jugendwart Frank Bayer berichtete. Neben Löschübungen und technischer Hilfeleistung standen auch Badeausflüge, Zeltlager und eine Besichtigung der Stuttgarter Berufsfeuerwehr auf dem Programm. In der Kindergruppe sind derzeit 16 Kinder, 27 stehen auf der Warteliste. »Wenn wir noch mehr Betreuer finden, könnten wir die erweitern«, sagte Bayer. Derzeit haben sich dafür sechs Freiwillige gemeldet. Durch berufliche Veränderungen und Umzüge gab es zuletzt einige Wechsel. Bewährt haben sich Besuche in Kindergarten und Schule. »Das ist eine gute Werbung für uns«, sagte Bayer. Besonders die Brandschutzerziehung für die Sechstklässler sei erfolgreich.

Die Kirchentellinsfurter Feuerwehrleute absolvierten viele Aus- und Fortbildungen, nicht zuletzt mit dem Schwerpunkt Vegetationsbrand. In diesem Jahr soll ein Fokus auf die Absturzsicherung gelegt werden. Gut gelungen seien das Dorfstraßenfest und die Einweihung des neuen Hilfelöschfahrzeugs. »Das war top organisiert und alle haben gut zusammen geholfen«, sagte Appenzeller. Unterstützung erhielt die Truppe auch von ihrer Alterswehr, die 23 Kameraden zählt. Sie unternehmen Ausflüge und zwölf treffen sich einmal monatlich in gemütlicher Runde, erzählte Dieter Beseler.

Kontostand verbessert sich

Wie Kassierin Melanie Liebig später berichtete, waren beide Aktionen auch in finanzieller Hinsicht erfolgreich: Beim Dorfstraßenfest blieben 3.600 Euro hängen, beim Einweihungsfest 1.800 Euro. Zwar stiegen auch einige Ausgaben, insgesamt verbesserte sich der Kontostand der Feuerwehrleute im letzten Jahr aber von 31.000 auf 34.000 Euro. »Das schöne ist, dass es inzwischen wieder Zinsen gibt«, sagte Liebig. So brachte das Guthaben über 500 Euro an Erträgen auf der Bank.

Die Feuerwehr Kirchentellinsfurt startete auch einen eigenen Instagram-Kanal und stellte als erste im Kreis Tübingen auf die digitale Alarmierung um. Angesichts der Baustelle hatte sie dreimal mit Wasser im eigenen Keller zu kämpfen und kümmerte sich zuletzt verstärkt um die Haus-IT und Cybersicherheit. Bis Ende Juni soll eine Softwareumstellung zur Verwaltung der Bestände erfolgen. Appenzeller plant, die Zusammenarbeit mit Wannweil »auszubauen«. Das löste im Publikum schmunzeln aus – offenbar ein jahrelanges Problem. Ziel ist jedenfalls, die Tagesverfügbarkeit zu verbessern. In nächster Zeit stehen Planungen für den Innenausbau des künftigen Feuerwehrhauses an. Ob die nächste Hauptversammlung wieder im alten Saal des Gerätehauses abgehalten wird, ist noch unklar. Die Baustelle läuft, bis zum Umzug dauert es noch. (GEA)