Personal der Tübinger Uniklinik streikt ab morgen

TÜBINGEN. Das Personal der Uniklinik streikt am Donnerstag und Freitag, 13 und 14. Juni. Die Gewerkschaft Verdi hat an beiden Tagen zu Warnstreiks aufgerufen. Das teilt die Uniklinik in einer Pressemitteilung mit.

Die Notfallversorgung ist durch eine Notdienstvereinbarung sichergestellt. Sie regelt die Besetzung aller Bereiche wie Stationen und Ambulanzen angelehnt an die Wochenend- und Feiertagsbesetzung nach einem bestimmten Schlüssel. Patientinnen und Patienten, deren Termin für eine aufschiebbare Operation oder Behandlung verschoben werden muss, werden direkt von der jeweiligen Einrichtung informiert.

Versorgung Schwangerer und werdender Mütter

Die Akutversorgung in der Universitäts-Frauenklinik ist gesichert; die Betreuung rund um Geburt und Schwangerschaft ist gewährleistet. Bei Fragen erreichen Schwangere und werdende Mütter die Pforte der Frauenklinik unter Telefon 07071 29-82211 und den Kreißsaal unter Telefon 07071 29-83111. (GEA)