Palmer vs. Frohnmaier: Das Rede-Duell um 19 Uhr im Livestream

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Am Freitag, 5. September, steigt das Rede-Duell zwischen Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer und AfD-Landeschef Markus Frohnmaier. Themen sind Meinungsfreiheit, Klimaschutz, innere Sicherheit, Wohnungsbau, Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg, Demokratie und Rechtsstaat. Wer keinen Platz in der Hermann-Hepper-Halle ergattern konnte, kann das Streitgespräch auf www.gea.de live verfolgen. Ab 19 Uhr wird das Event hier in diesem Artikel übertragen und ist dort nach Ausstrahlung noch bis 30. September verfügbar. (GEA)