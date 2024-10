Aktuell Verkehr

Neue Flixtrain-Verbindung von und nach Tübingen

Das Reiseunternehmen Flixtrain ist einer der wenigen Wettbewerber der Bahn im Fernverkehr. Über Kooperationen mit Regionalbahn-Betreibern will das Unternehmen nun stärker in der Fläche werden. So ist ab sofort auch Tübingen erreichbar.