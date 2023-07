Neckar-Quiz lösen und Plätze bei Stocherkahnfahrt in Tübingen gewinnen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Er ist Lebensader für Tübingen und die Metropolregion Stuttgart, dank seiner Hilfe wird klima- und umweltfreundlicher Strom produziert. Der Neckar ist ein Wunder der Natur, aber er bietet auch Anbindung an die Binnenschifffahrt für wichtige Industriestandorte in der Region. Doch wie gut kennen Sie den zwölftlängsten Fluss Deutschlands wirklich? Wie prägt er die Universitätsstadt und die Region?

Mit der Teilnahme am Quiz der Woche und etwas Glück winken als Hauptpreis 8x2 Plätze für eine Stocherkahnfahrt in Tübingen am Sonntag, 6. August (15 Uhr), sowie 2x das Buch »Wandern am Neckar« (Oertel & Spörer, Vk. 20 Euro). Viel Erfolg!

Unter allen Teilnehmern werden zehn Gewinner ausgelost. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt und im GEA-Lokalteil veröffentlicht. (GEA)