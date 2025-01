Mozart-Gala im Festsaal der Universität Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Eine Mozart-Gala erwartet die Besucher am Dienstag, 28. Januar, um 20.15 Uhr im Festsaal der Universität Tübingen (Neue Aula). Musizieren wird das Sinfonieorchester des Nationaltheaters Prag unter der Leitung des Italieners Giancarlo De Lorenzo mit dem Geiger Peter Weimar und der Bratschistin Kristina Fialová.

Peter Weimar ist gebürtiger Tübinger und kann bereits auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken, die ihn unter anderem als festes Mitglied in das niederländische Radio Filharmonisch Orkest führte. Auch die Tschechin Kristina Fialová ist international erfolgreich, sie ist das erste Mal in der Universitätsstadt Tübingen zu Gast.

Beim Galakonzert werden die Ouvertüre zur Oper »Cosi fan tutte« KV 588, die Sinfonia concertante Es-Dur KV 364, die Ouvertüre zur Oper »La clemenza di Tito« KV 621 und die Sinfonie Nr. 36 C-Dur KV 425 »Linzer« von Wolfgang Amadeus Mozart zu hören sein. Vor dem Konzert wird es um 19.30 Uhr einen für die Konzertbesucher kostenfreien Einführungsvortrag im »Audimax« der Neuen Aula geben.

Karten sind bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich, zum Beispiel in Tübingen beim Bürger- und Verkehrsverein, An der Neckarbrücke, bei Rimpo, Ammergasse 23 oder kurzfristig an der Abendkasse ab 19 Uhr. (eg)

