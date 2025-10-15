Mehrweg-Pizzabox in Tübingen: Zahl der Betriebe hat sich verdoppelt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Im Mai 2025 führte die Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz gemeinsam mit der Firma Trikora Deutschland GmbH ein Mehrwegsystem für Pizzaverpackungen in Tübingen ein. Damals wurde mit fünf Betrieben gestartet. Mittlerweile hat sich die Zahl der teilnehmenden Betriebe auf zehn verdoppelt. Seit Mai sind folgende Betriebe hinzugekommen: Al Dente – Spaghetteria & Café, Alte Kunst, Brothers Pizzeria, Caffè-Bar Centrale und Pizza Pasta Tübingen. Insgesamt sind derzeit rund 450 Mehrwegboxen in Tübingen im Umlauf.»Fünf neue Betriebe in fünf Monaten – das zeigt: Wir sind auf dem richtigen Weg! Mehrwegboxen schonen die Umwelt und sparen den Betrieben auf Dauer bares Geld. Schwäbischer geht es kaum«, sagt Oberbürgermeister Boris Palmer.

Kundinnen und Kunden können die Mehrwegboxen gegen ein Pfand von fünf Euro ausleihen. Die Rückgabe ist in allen teilnehmenden Betrieben möglich. Die Betriebe kaufen die Boxen für fünf Euro, es entstehen keine monatlichen Gebühren. Für jede Pizza in der Mehrwegbox spart sich der Betrieb einen Pizzakarton sowie die Verpackungssteuer. Interessierte Betriebe, die die Mehrwegboxen ebenfalls nutzen oder ausprobieren möchten, können sich per E-Mail an umwelt-klimaschutz@tuebingen.de bei der Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz melden. (GEA)

www.tuebingen.de/pizzabox