Mehr als 300 Stände beim Tübinger Weihnachtsmarkt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Die Chocolart ist kaum vorbei, da rüstet sich die Unistadt für das nächste große Ereignis: Am dritten Adventswochenende ist von Freitag, 13. bis Sonntag, 15. Dezember, traditionell Weihnachtsmarkt. Der Markt feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Über 100 Vereine, gemeinnützige Organisationen, Schulen, Privatpersonen und gewerblichen Anbieter bevölkern die Altstadt.

Geöffnet ist der Markt von 10 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Mehr als 300 Marktstände schlängeln sich an allen drei Tagen von der Neckargasse über den Marktplatz, Holzmarkt, die Marktgasse, Kornhausstraße, Krumme Brücke, Neue Straße, Metzgergasse, Markt am Nonnenhaus, Nonnengasse und Hafengasse. Am Samstag und Sonntag kommen noch die Schmiedtorstraße und der Kelternplatz dazu. Angeboten wird Kunsthandwerk aller Art. Die Bewirtung haben rund 70 Vereine und gemeinnützige Organisationen übernommen. Das Weihnachtskino auf dem Haagtorplatz zeigt am Freitag, 13. Dezember, um 19 Uhr die »Feuerzangenbowle«. Der Eintritt ist frei. Glühwein und die traditionelle Feuerzangenbowle aus dem 400-Liter-Kessel sind im Angebot.

Die Hornklasse der Musikschule Tübingen musiziert am Samstag, 14. Dezember, 11.30 Uhr, auf dem Marktplatz. Die Platzkonzerte des Tübinger Saxofon-Ensembles sind am Samstag und Sonntag um 13 Uhr in der Metzgergasse.

Das Kindertheater »Rote Nase« spielt am Sonntag um 14 und 16 Uhr das Mitmachtheaterstück »Der wunderbare Weihnachtsbaum« auf der Bühne am Marktplatz. Dazu kommen viele Musiker, die mit Weihnachtsliedern für feierliche Stimmung sorgen. Der Chor »Prresto« des Weingärtner Liederkranzes singt am Sonntag zum Abschluss um 17 Uhr auf dem Marktplatz. (eg)