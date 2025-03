Mössinger Comedian Teddy" Teclebrhan bringt "Figgo"-Eis auf den Markt

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Wir kennen es alle: Der Bus fährt vor der Nase weg, ein anderes Auto schneidet die Kurve oder jemand schnappt die Lieblingsschokolade im Supermarkt-Regal vor der Nase weg. In diesen Momenten würde man am liebsten einen ganz bestimmten Finger zeigen. Doch dieser ist rechtlich problematisch. Deshalb hat der Mössinger Komiker Tedros »Teddy« Teclebrhan für solche Wut-Situationen »Figgo« erfunden - die »gesetzlich abgesicherte« Mittelfinger-Geste mit der ganzen Hand. Bei der Polizei könne man argumentieren, dass dies der persönliche Schöpflöffel oder eine neue Schwimmtechnik sei. Selbst bei einem »Doppel-Figgo« passiert laut Percy »gar nix«.

Seit Donnerstag ist die Kult-Geste als Stil-Eis in den Tiefkühlregalen der Republik zu finden. Das praktische: Auch das »Figgo«-Eis ist laut Verpackungshinweis »gesetzlich abgesichert« und ist daher nicht nur zum Verzehr geeignet. Ganz nach dem Motto: »Einer Situation einfach mal die Figgo-Hand zeigen.« Kein Wunder, dass Teddy sagt: »Du brauchsch eees«. Oder wie sein Werbeslogan in voller Pracht lautet: »Du brauchsch es. Du schaffsch es. Du kannsch es. Du willsch es. Du hasch es. Du bisch es. Du hasch es. Du willsch es.«

Ganz ohne Witz: Nachhaltigkeit ist Teclebrhan wichtig

Die Supermärkte sind mittlerweile voll mit Produkten von Influencern und Promis. Braucht's da wirklich noch eins? Offensichtlich ja. Mit seinem eigenwilligen Ankündigungsvideo hat Teclebrhan auf seinem Instagram-Account vor wenigen Tagen einen Hype ausgelöst. »Der Zommer isch grettet«, freuen sich Fans im ureigenen und charmanten Slang von Teddys Kultfigur Percy. Für manch einen ist es sogar ab sofort das »Lieblings-Eis ohne es probiert zu haben«. Viele kündigten an, »Denn’s Biomärkte« stürmen zu wollen. Dort ist das »Figgo«-Eis zuerst erhältlich. Ab April soll es dieses auch in diversen anderen Supermarkt-Ketten geben.

Ganz ohne Witz scheint Teclebrhan bei seinem Produkt das Thema Nachhaltigkeit am Herzen zu liegen. Als Percy weist er in seinem unnachahmlichen Stil darauf hin, dass nur Bio-Zutaten und kein raffinierter Zucker im veganen Mango-Passionsfrucht-Eis enthalten sind. Das wird in Zusammenarbeit mit Lebensmittelhändler Followfood in einem kleinen Betrieb in Konstanz am Bodensee hergestellt. Für Percy ist es damit »mehr oder weniger des beschde Eis«. Trotzdem bleibt abzuwarten, ob »Figgo« dem Flutschfinger den Rang als kultigstes Stil-Eis ablaufen kann. (GEA)