Lastwagen steht auf A81 in Flammen: Warnung vor Rauch auch im Kreis Tübingen

TÜBINGEN. Auf der Autobahn 81 zwischen Sulz am Neckar (Kreis Rottweil) und Empfingen (Kreis Freudenstadt) steht ein Lastwagen in Flammen. Die Autobahn ist in beide Richtungen voll gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge geriet der Sattelzug während der Fahrt ins Schlingern, prallte gegen die Leitplanke, kippte um und fing Feuer. Der Fahrer des Lastzugs konnte sich selbstständig in Sicherheit bringen. Er erlitt den Angaben zufolge nur leichte Verletzungen. Es war zunächst unklar, mit was der Laster beladen war.

Es kommt zu einer starken Rauchentwicklung. Die Bevölkerung wird deshalb auch im Landkreis Tübingen darauf hingewiesen, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungsanlagen abzuschalten. Auch soll der Bereich großräumig umfahren werden Das geht es einer Mitteilung der Warnapp Nina hervor. Betroffen von der Warnung sind unter anderem: Tübingen, Mössingen, Ofterdingen, Nehren, Neustetten, Dußlingen, Ammerbuch, Hirrlingen, Haigerloch, Neustetten, Rosenfeld, Starzach und Rottenburg am Neckar.

Wie lange die Sperrung auf der A81 dauern wird, ist laut Polizei zunächst nicht absehbar. Umleitungsstrecken seien eingerichtet. Der Einsatzort sei großräumig abgesperrt. Der ADAC meldete auf der A81 in beide Richtungen fünf Kilometer Stau mit jeweils mindestens einer Stunde Zeitverlust. (dpa/GEA)