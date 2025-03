Landtagswahl: Tübinger CDU wählt Diana Arnold zur Kandidatin

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Die CDU hat im Wahlkreis Tübingen die Polizeibeamte Diana Arnold als Direktkandidatin für die Landtagswahl im kommenden Jahr nominiert. Georg Riege wurde als ihr Ersatzbewerber gewählt. Beide erhielten mit starken Ergebnissen den klaren Rückhalt der Christdemokraten. Arnold, neben ihrer Tätigkeit als Beamtin auch Kommunalpolitikerin und stellvertretende Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, machte deutlich, für welche politischen Schwerpunkte sie steht: Innere Sicherheit, leistungsfähige Wirtschaft, und ein Baden-Württemberg, das in Deutschland führend bleibt.

All das erfordere pragmatische Lösungen. Insbesondere betonte sie ihre Entschlossenheit, den Wahlkreis Tübingen nach Jahren wieder für die CDU zu gewinnen: »Dieser Wahlkreis war einmal schwarz und wir werden ihn wieder schwarz machen«, sagte Arnold nach ihrer Wahl. Auch Georg Riege, Bezirksvorsitzender der Jungen Union Württemberg-Hohenzollern, stellte klar, dass es im Ländle eine Politk brauche, die Bildung, wirtschaftlichen Erfolg und solide Staatsfinanzen verbindet. »Junge Menschen müssen optimal auf die Zukunft vorbereitet werden«, sagte Riege. Zudem dürfe Bürokratie nicht zur Innovationsbremse werden – weder in der Schule, noch in der Wirtschaft. So könne Baden-Württemberg weiterhin vorne mitspielen. (eg)