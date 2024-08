Kusterdinger Bürger engagieren sich für Nahwärmenetz

Bitte aktivieren Sie Javascript

KUSTERDINGEN. Ein Nahwärmenetz für Kusterdingen? Eine Gruppe Kusterdinger möchte dieses Thema vorantreiben. Carsten Pape ist ihr Sprecher. »Wir haben uns gegründet, weil uns das alles zu langsam geht«, sagt er. In einer Umfrage hatte die Gemeinde bereits das Interesse der Bürger abgefragt. Das Projekt sei unabhängig vom Sanierungsgebiet »Kusterdingen Nord« zu sehen. Die Großheizung könnte Gebäude bis zu etwa einem Kilometer im Umkreis der Schulen beheizen. »Die Schulen und die Sporthalle sind die bei weitem größte Energienutzer in Kusterdingen«, so Pape. Die alte Ölheizung sei mittlerweile stark in die Jahre gekommen und müsste demnächst sowieso erneuert werden.

Private Hausbesitzer und Gewerbetreibende sollen beim Nahwärmenetz mit ins Boot. »Eine Gemeinschaftsheizung ist viel effizienter und somit auch günstiger als Einzelheizungen«, sagt Pape. Gerade auch für ältere, schlecht isolierte Gebäude, bei denen eine Wärmepumpe keine Option ist, sei Nahwärme geeignet. Möglich wäre, dass sich die Nutzer mit einer Beteiligung »einkaufen«, oder dass sich eine Genossenschaft bildet. Hierbei könnte man auch Einfluss auf das Konzept der Anlage nehmen.

Möglichkeiten werden in einer Machbarkeitsstudie geprüft

Pape ist südlich von Stockholm aufgewachsen. »In der Nähe gab es eine Siedlung, die komplett an eine zentrale Heizung angeschlossen war. Das hat mich beeindruckt. Funktioniert hat es auch immer, auch wenn es damals in den 1960-ern manchmal Temperaturen bis Minus 30 Grad gab«, sagt er.

Aktuell werde mit einer Machbarkeitsstudie geprüft, wie der Energiebedarf in welchem genauen Bereich aussehen könnte und wie die Preise einzuschätzen seien. Alles hänge, so Pape, von den Dimensionen des Netzes und der Anzahl der Abnehmer ab. Auch welche Energieformen in Frage kommen, oder ob sich ein Mix eignet, wird analysiert. (GEA) https://nahwaerme-kusterdingen.de