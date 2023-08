Kostenloser Eintritt ins Tübinger Freibad mit der Alb-Card

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Mit der Alb-Card erhalten Reisende auf der Schwäbischen Alb freien Eintritt bei über 160 Freizeitangeboten. Neuer Partner der Gästekarte sind ab August die Stadtwerke Tübingen: Übernachtungsgäste in Partnerbetrieben der AlbCard genießen einen kostenlosen Aufenthalt im Tübinger Freibad.

Mit angenehmen 23 Grad Wassertemperatur lädt das 50-Meter-Becken im Tübinger Freibad Schwimmer zum beherzten Sprung ins kühle Nass ein. Der Einlass wird für Besitzer der Alb-Card ab August noch einfacher: Nach einer kurzen Registrierung an der Kasse im Eingangsbereich öffnen sich die Drehkreuze und der Badespaß kann losgehen.

Die Alb-Card wird als Gastgeschenk an Reisende in rund 150 Übernachtungsbetrieben auf der Schwäbischen Alb vergeben. Der Besuch in Tübingen lohnt sich für mit der Gästekarte gleich mehrfach: Kostenlosen Eintritt gibt es unter anderem auch im Museum der Universität Tübingen oder für eine Stocherkahnfahrt des Bürger- und Verkehrsvereins Tübingen. Von einer Attraktion zur anderen gelangen Urlauberinnen und Urlauber in Tübingen mit freier Fahrt im TüBus: Die Alb-Card berechtigt zur Fahrt im Personennahverkehr auf sämtlichen Bus- und Bahnstrecken der Schwäbischen Alb. Reisende erhalten die Gästekarte bei ihrer Ankunft in den Alb-Card-Partnerbetrieben. Je nach Wahl kann sie am An- oder Abreisetag für beliebig viele Attraktionen genutzt werden. Mit der Alb-Card-App lassen sich die Vorteile auch ganz einfach mobil über das Smartphone nutzen. (pm)