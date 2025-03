Kein Ersatz in Aussicht: Briefkasten in Mössingen abmontiert

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN-BÄSTENHARDT. Das »Aus« kam ohne Vorwarnung. Der Postbriefkasten an der Hauptverkehrsachse im Stadtteil Bästenhardt ist abmontiert worden. Letzte Woche war der gelbe Briefeinwurfbehälter, der auf einer Wiesenfläche am Gehweg vor dem Gebäude Albblickstraße 8 auf einer Haltesäule montiert war, plötzlich verschwunden.

Sinnigerweise, nachdem die Deutsche Post AG wenige Tage zuvor eine neue Tafel mit den angepassten Leerungszeiten angebracht hatte. Bundesweit wurden an den Postbriefkästen nämlich die Leerungen der neuen Wirklichkeit angepasst: frühere Leerungszeiten, weniger Leerungen. Oder wie im Fall in der Albblickstraße: Gar keine Leerungen mehr.

Unzählige Kunden standen die letzte Woche und stehen weiterhin vor einem Loch in der Wiese, statt vor einer Einwurfklappe. Dort, an der Ecke zur Kiefernstraße, war früher die Bästenhardter Poststelle – für rund 5.100 Einwohner. Die Filialpartnerin hatte allerdings zum 31. August 2022 ihren Vertrag mit dem Vermieter gekündigt. Während die Poststelle im Oktober 2022 zunächst in die 80 Meter entfernte Kiefernstraße 1 in den Lea-Supermarkt umzog, blieb der Postbriefkasten dort stehen. Auch als der Supermarkt vor einem Jahr Konkurs anmeldete und die Poststelle im August 2024 nach langer Suche eine erneute neue Bleibe im ehemaligen Schlecker-Laden fand – rund 120 Meter entfernt in der Tannenstraße 2. Dort wusste das Personal nicht Bescheid: »Man hat uns nicht gesagt, dass der Briefkasten abgebaut wurde«, noch ob und wo er wieder hinkommt.

»Auf Wunsch des Standortgebers mussten wir den Postbriefkasten in der Albblickstraße 8 abbauen«, teilt nun auf Presseanfrage die DHL-Group in 82110 Germering mit. Auf die Nachfrage, ob es denn geplant sei, den abgebauten Kasten von der ehemaligen nun bei der derzeitigen Postfiliale 635 aufzubauen, antwortet die Pressesprecherin der regionalen Kommunikation Süd etwa kryptisch: »Wir haben in dem Stadtteil Bästenhardt ein gesetzeskonformes und kundenfreundliches Briefkastennetz.« Kunden würden »den nächstgelegenen Briefkasten in der Eschenstraße« finden. Diese Nebenstraße liegt einen Kilometer entfernt und damit genauso nahe wie der nächste Briefkasten in der Mössinger Breitestraße. Im Übrigen wird auf die Webseite www.deutschepost.de/standorte verwiesen. Wo allerdings der Albblickstraße-Postkasten noch beworben wird. (mey)