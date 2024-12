Kammerchor Vokalkunst singt a cappella im Tübinger Silchersaal

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Der Kammerchor Vokalkunst lädt am Sonntag, den 8. Dezember, um 17 Uhr in den Silchersaal der Museumsgesellschaft Tübingen zu einem adventlichen A-cappella-Konzert ein. Mit klanglicher Präzision und musikalischem Feingefühl bereiten die rund 20 Sängerinnen und Sänger unter der künstlerischen Leitung von Daniel Radde auf die besondere Zeit der Stille und Einkehr vor.

Das Programm des Abends gliedert sich in zwei Abschnitte: Ein adventlicher Block führt mit Stücken wie Arvo Pärts »Morning Star« und Henryk Mikołaj Góreckis »Totus Tuus« in die geheimnisvolle Erwartung der Vorweihnachtszeit ein. Der Übergang zur weihnachtlichen Thematik ist fließend; das vierte Responsorium aus der Matutin an Weihnachten bildet mit seinem Incipit »O magnum mysterium« den zentralen Bezugspunkt und weitet die klanglichen Perspektiven in eine festliche Dimension. Mit Sandströms Bearbeitung von »Es ist ein Ros entsprungen« setzt der Chor einen atmosphärischen Höhepunkt. Der schwedische Komponist untermalt den bekannten Praetorius-Choral mit einem schwebenden Klangcluster, sodass die alte Weise in einem modernen, fast zeitlosen Gewand erscheint. Die Vokalkünstler schließen ihr Programm mit dem Werk »Jubilate Deo universa terra« von Bec Tine. (eg)