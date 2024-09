Jeder Zehnte Tübinger ist nachts 55 Dezibel ausgesetzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Tempo 40 auf den großen vierstreifigen Achsen innerorts: Das kennen Autofahrer aus Stuttgart und Reutlingen. Ab sofort gilt das auch in Tübingen auf den Ortsdurchfahren der B 27 (Stuttgarter Straße) und der B 28 (Reutlinger Straße/Hegelstraße). Die ersten Schilder waren schon am Donnerstag aufgestellt. Der Rest wurde gestern montiert.

Es ist weitgehend so gekommen, wie bei der Vorlage des Planes Mitte 2021 vorgeschlagen. Auf den Bundesstraßen wird statt Tempo 50 nun Tempo 40 verordnet. Das soll den Lärm mindern und den Anwohnern zugutekommen. Die Lärmwerte sind beachtlich. 6.500 Bewohner Tübingens leben der Bestandsaufnahme zufolge in Wohnungen, an deren Fenstern tagsüber die sogenannten Auslösewerte erreicht werden. Ab 65 Dezibel müssen Maßnahmen getroffen werden. Nachts liegt zwar der Wert niedriger, aber die Zahl der Betroffenen ist höher. Etwa 8.000 Tübinger sind nachts Lärm von mehr als 55 Dezibel ausgesetzt. Das ist ganz grob jeder Zehnte in der Unistadt.

Irritation wegen Umweltzone

Für Irritation hatte zwischendurch die Aufhebung der Grünen Umweltzone in Tübingen gesorgt. Die Schadstoffe in der Luft sind deutlich unter dem Grenzwert. Ein großer Anstieg ist nicht mehr zu befürchten. Und auch die verhängten Tempolimits werden nicht mehr aufrechterhalten, hieß es Anfang des Jahres im Regierungspräsidium.

Doch nach der Luftqualität ist nun der Lärm die Ursache für die neuen Tempo-limits. OB Boris Palmer kritisierte damals das Hin und Her durch die einander widersprechenden Vorschriften. »Die reduzierte Geschwindigkeit war vor zwölf Jahren eingeführt worden, um die Luft besser zu machen. Das ist gelungen. Daher wird nun die Maßnahme aufgehoben.« Aber stopp: Wo das Regierungspräsidium wegen guter Luft wieder schnellere Fahrt gestattet, heißt es wieder: Fuß vom Gas, weil die langsamere Fahrt auch die leisere ist.

Palmer ohne Mehrheit

Der Tübinger Gemeinderat hatte Ende 2023 den Lärmaktionsplan beschlossen. In der Innenstadt wie auch auf der gesamten Wilhelmstraße gilt künftig durchgehend Tempo 30. Palmer hätte nur im vorderen Teil der Wilhelmstraße Tempo 30 verhängt und weiter draußen Tempo 40 für richtig gehalten. Er fand dafür aber keine Mehrheit.

Auf der Stuttgarter Straße im Stadtteil Lustnau zwischen Adlerkreuzung und Kreuzung Nürtinger Straße wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf Tempo 40 reduziert. Auch dort durfte man bisher mit 50 km/h unterwegs sein.

Die Pressestelle im Rathaus teilt jetzt zur Umstellung mit: »Die Stadt war gesetzlich dazu verpflichtet, einen Lärmaktionsplan zu erstellen. Ziel ist es, Bedingungen zu schaffen, die zu einer guten Umweltsituation führen. Die Belastung der Luft mit Luftschadstoffen und die Belastung der Menschen mit Lärm werden spürbar gemindert.« In Reutlingen hatte man bei der Diskussion auch hervorgehoben, dass die Sicherheit erhöht wird. (GEA)