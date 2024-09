Ja, ist denn schon Weihnachten? Tübingen sucht Christbäume

Eine 15 Meter hohe Nordmanntanne wird von einem Kran gehalten. Die Bäume, die Tübingen zur Adventszeit aufstellen will und bereits jetzt sucht, sollen mindestens sieben Meter hoch sein.

TÜBINGEN. Noch sind es knapp 80 Tage bis zum 1. Advent, aber dennoch laufen bei den Kommunalen Servicebetrieben die Planungen für Weihnachten. Rund 14 Nadelbäume sollen auch in diesem Jahr wieder in der Vorweihnachtszeit prominente öffentliche Plätze im Stadtgebiet und den Teilorten schmücken. Bevor die Bäume aber aufgestellt und mit Lichterketten geschmückt werden können, müssen sich geeignete Bäume finden. Gesucht werden stattliche Nadelbäume, die mindestens sieben Meter hoch sind. Die Bäume sollten in Tübingen oder naher Umgebung stehen. Wer einen Baum zur Verfügung stellen möchte, erreicht Michael Holley von den Kommunalen Servicebetrieben Tübingen unter Telefon 0175 2624903.

Fällung und Abholung kostenlos

»Wir freuen uns über jeden Anruf und fahren dann zu der Person, um uns den Baum selbst anzuschauen. Neben der stattlichen Höhe von sieben Metern sollte der Baum gerade und gleichmäßig gewachsen sein«, sagt Michael Holley. »Wenn wir einen Baum sehen, dann wissen wir auch gleich, welchen Platz er am besten schmückt. Auf dem Marktplatz vor dem Rathaus steht zum Beispiel immer einer, der schöne, ausladende Äste hat. Im Anschluss wird geschaut, ob der Baum frei steht oder andere Bäume das Fällen und nachher dann auch natürlich den Abtransport erschweren. Je nach dem müssen wir planen, mit welchem Gerät wir kommen«, sagt Holley. Bei 14 Bäumen nehme das viel Zeit in Anspruch, deshalb sei es wichtig, die Bäume bereits im Herbst anzuschauen. Das Fällen und der Abtransport der Bäume sind für die Besitzerinnen und Besitzer kostenlos. (pm)