Großformatige Panoramen von Peru und der Alb in Gomaringen, Nehren und Dußlingen

Fast mystisch wird der neblige Winterwald am Lichtenstein in dieser Aufnahme von Rodrigo Otero Heraud.

GOMARINGEN/NEHREN. Die Bilder von Rodrigo Otero Heraud benötigen Platz. Viel Platz. Fünf Meter lang ist das Panorama mit Blick vom Rossberg. Der Blick reicht von Öschingen bis zur Achalm. Man könnte sich verlieren in diesem langen Streifen. Insgesamt 33 Fotos hat der peruanische Fotograf dafür zusammengefügt, um daraus ein einziges Kunstwerk entstehen zu lassen. Derzeit ist das Panorama noch im Werk II der Kurz GmbH in Dußlingen zu sehen. Am Sonntag, 30. Juni, 11 Uhr, ist Finissage. Noch länger zu sehen sind Fotos des peruanischen Künstlers, der seit 2021 in Nehren lebt, in der Gomaringer Druckerei Laupp & Göbel und der Nehrener Radkutsche.

Eine Ausstellung verteilt auf drei Orte – diese Idee entstand zusammen mit dem Geschäftsführer von Laupp & Göbel, Stefan Burkert.

Heraud und Burkert lernten sich kennen, als der Künstler eine Druckerei für seine Fotos suchte. Großformatige Bilder peruanischer Berge waren 2021 außen am Nehrener Rathaus und am Farrenstall zu sehen. Auch dieses Mal hätte Heraud gerne draußen seine Bilder ausgestellt, verbunden mit dem Vorschlag einer Radtour zu den Fotos. Das war allerdings nicht so schnell zu organisieren. So ist es eine Innenausstellung geworden. Burkert hatte dafür in Windesweile über 30 Sponsoren gefunden.

Stefan Burkert, Geschäftsführer der Gomaringer Druckerei Laupp & Göbel, liebt die Bilder des peruanischen Fotografen Rodrigo Otero Heraud (rechts). FOTOS: WALDERICH Stefan Burkert, Geschäftsführer der Gomaringer Druckerei Laupp & Göbel, liebt die Bilder des peruanischen Fotografen Rodrigo Otero Heraud (rechts). FOTOS: WALDERICH

Die Bilder von Heraud in Burkerts Druckerei sollen dauerhaft dort zu sehen sein. Der Geschäftsführer ist ein Liebhaber der besonderen Aufnahmen. Gezeigt wird in der Druckerei auch, wie die großformatigen Fotos in Wohnungen platziert werden können. Das Projekt, mit den Fotos nach draußen zu gehen, ist noch nicht gestorben. Zunächst ist aber eine weitere Ausstellung in Nehren geplant.

Die Panoramen sind in Dußlingen noch bis 30. Juni zu sehen. Geöffnet ist die Galerie am Samstag von 10 bis 14 Uhr. Die Druckerei Laupp & Göbel ist von Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr geöffnet und am Samstag, 29. Juni, von 12 bis 16 Uhr. Die Radkutsche Nehren ist montags bis donnerstags von 9 bis 16 Uhr offen. (iwa)