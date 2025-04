Einbrecher klauen Bargeld und Tresor aus Gomaringer Firmen

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMARINGEN. Gleich in zwei Firmen in der Robert-Bosch-Straße sind vermutlich ein und dieselben Kriminellen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen.

Zwischen 20.30 Uhr und sieben Uhr verschafften sich die Einbrecher über eine Fensterscheibe gewaltsam Zutritt zum Bürotrakt einer Firma aus der sie in der Folge einen Tresor mitgehen ließen. Nähere Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht vor. Die Höhe des hinterlassenen Sachschadens wird hier auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Nur wenige Meter weiter drangen die Einbrecher in eine weitere Firma gewaltsam ein, durchsuchten in den Büroräumen sämtliche Schränke und Schubladen und brachen weitere Türen auf. Da aber dort nichts von Wert aufbewahrt wird, dürften sie sich mit einem kleineren Bargeldbetrag aus der Kaffeekasse aus dem Staub gemacht haben, wobei sie auch hier einen Schaden hinterließen, der den Wert des Diebesgutes um ein Vielfaches übersteigt.

Auch in einen weiteren Betrieb in der gleichen Straße versuchten die Kriminellen mit massiver Gewalt einzubrechen, scheiterten aber offensichtlich. Der Polizeiposten Gomaringen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07072/91460-0 um Hinweise von Zeugen, die dort im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. (pol)