Gratis ins Tübinger Kino Museum zur Wiedereröffnung

TÜBINGEN. Nach einer umfassenden Renovierung feiert das Tübinger Kino Museum Wiedereröffnung und lädt alle Kinobegeisterten und Neugierigen am Samstag, 1. Februar, zu einem kostenfreien Publikumstag ein. Einlass ist ab 15 Uhr, es gilt das Motto » First come, first served«. Geboten werden kostenlose Kinovorstellungen, Erkundung der neuen Räumlichkeiten mit Probesitzen, ein Rahmenprogramm mit Trailershow zu Neuerscheinungen, eine Fotobox sowie ein Glücksrad mit Gutscheinen und Probe-Abos.

Gezeigt werden bei freiem Eintritt folgende Filme: Im Saal Almodóvar ab 16 Uhr Trailer Show Kids, 17 Uhr Die Schule der magischen Tiere 3, 19.15 Uhr Trailer Show Big Screen, 20.15 Uhr Ziemlich beste Freunde. Im Saal Arsenal ab 15.45 Uhr Trailer Show Arthouse, 16.45 Uhr Cranko, 19.30 Uhr Trailer Show Big Screen, 20.30 Uhr 25 km/h. Im Saal Coppola ab 15.30 Trailer Show Big Screen, 16.30 Uhr Trailer Show Kids, 17.30 Uhr Kurzfilmprogramm (unter anderem mit Amelia und Duarte, Ten Meter Tower), 19.30 Uhr Trailer Show Arthouse, 20.45 Uhr Könige des Sommers. (eg)