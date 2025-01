Gelbe Säcke nicht abgeholt: Entsorger Alba fährt Extra-Touren im Kreis Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

KREIS TÜBINGEN. Der Entsorgungskonzern Alba plantim Landkreis Tübingen das erhöhte Aufkommen an Verpackungsabfällen am Samstag mit Extra-Touren in Angriff nehmen. Wegen der Feiertagsverschiebungen rund um Weihnachten und Neujahr kommt es nach wie vor zu einem erhöhten Aufkommen an Verpackungsabfällen.

Die regulären Abholtermine der gelben Säcke am Donnerstag und Freitag entfallen daher. An diesen Tagen werden die derzeit liegengebliebenen Säcke eingesammelt. Die Haushalte im Kreis Tübingen sollen diese bitte daher liegenlassen, so das Unternehmen in einer Mitteilung. Und weiter: »Bitte erst am Samstag weitere gelbe Säcke bereitstellen. Alba wird am Samstag mit 16 Lastwagen die Sammlung der gelben Säcke im Landkreis verstärkt aufnehmen.«

Das soll vor allem in Rottenburg und zehn seiner 17 Teilorte geschehen, außerdem in Starzach, Neustetten und Ammerbuch.

(eg)