Fußballspaß und gutes Miteinander beim Kusterdinger Sportwochenende

KUSTERDINGEN. Für viel Bewegung sorgte am Wochenende gleich an drei Tagen der TSV Kusterdingen mit seinem Sportwochenende am Wasserturm. Am Freitagnachmittag traten zwölf Mannschaften beim AH-Kleinfeldturnier an – zwei weniger als geplant. »Das lag vermutlich am unsicheren Wetter und am Deutschlandspiel abends«, sagte Vereinsvorstand Hans Grauer. Deshalb wurde das Turnier auch etwas verkürzt, sodass um 18 Uhr das Festzelt zur Übertragung des EM-Viertelfinalspiels Deutschland gegen Spanien voll besetzt war. »Danach war die Stimmung natürlich nicht mehr so gut und Portugal gegen Frankreich haben weniger Leute angeschaut«, sagte Grauer. Mit den Einnahmen aus der Bewirtung sei der Verein dennoch sehr zufrieden.

Nächstes Jahr wieder Rocknacht

Die eigentlich geplante Rocknacht mit der Band Wishpower wurde abgesagt, da Organisator Lothar Klink unerwartet kurz vorher mit nur 68 Jahren verstarb. »Er war ein absoluter Rockfan und sein Tod hat uns alle sehr getroffen«, sagte Grauer. Die Beerdigung sei erst am Freitagnachmittag gewesen. Deshalb wäre es geschmacklos gewesen, die Rocknacht abzuhalten. Alleine um den langjährigen Organisator in Ehren zu halten, soll es sie nächstes Jahr allerdings wieder geben. Zum Kemmler-Fußballturnier am Samstag traten mit zwölf Mannschaften aus ganz Baden-Württemberg ebenfalls weniger als die erwarteten 16 an. Bei kühlen Temperaturen und Regen war der Boden matschig und die Zuschauerzahlen hielten sich in Grenzen. Anders am Sonntag, als zwölf Bambini-Teams unter anderem vom TSV Kusterdingen selbst, aus Mähringen, Gomaringen und Sondelfingen antraten. »Es läuft sehr gut und das Wetter hält«, sagte Grauer am Sonntag. Mit 100 Zuschauern, vor allem Eltern, Verwandte und Bekannte der Nachwuchskicker, zeigte er sich sehr zufrieden. Nach zehn F-Jugendmannschaften traten nachmittags beim E-Jugend-Turnier noch einmal zehn Teams gegeneinander an. (stb)