»Frischekur« für Mühlbach und Nymphe am Tübinger Anlagensee

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein Bestandteil der Umgestaltung des Anlagenparks ist die ökologische Verbesserung der vorhandenen Gewässerstrukturen. Vor drei Jahren wurde der Anlagensee entschlammt, jetzt ist der Mühlbach an der Reihe. Die Arbeiten beginnen am Samstag, 3. August, und dauern voraussichtlich zwei Wochen.

Zuerst fischt der Kreisfischereiverein die Fische ab und setzt sie an einer anderen Stelle im Mühlbach wieder ein. Anschließend wird der Schlamm, der sich über viele Jahre im Mühlbach abgelagert hat, abgebaggert. Damit das Gehölz am Ufer nicht beschädigt wird, finden die Arbeiten im Bachbett statt. Eine ökologische Baubegleitung und Gehölzsachverständige begleiten die Maßnahmen.

Die Nymphe des Künstlers Karl Metz, die heute versteckt am Mühlbach steht, wird durch einen Steinmetz ausgebaut und in den nächsten Wochen in der Steinmetzwerkstatt gereinigt. Sie erhält einen neuen Platz an der Südseite des Anlagensees. (pm)