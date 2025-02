Fragen zum Schloss Bebenhausen beantworten und Preise gewinnen

Nach dem Ende der Monarchie war das Jagdschloss Bebenhausen der Wohnsitz des letzten Königspaars von Württemberg: Wilhelm und Charlotte. Sie luden Gäste in den grünen Saal. Jetzt gibt es dort »Vesper bei Königs«.

TÜBINGEN-BEBENHAUSEN. Sie waren äußerst beliebt bei den Menschen im Königreich Württemberg: Wilhelm II. und seine vornehme Frau Charlotte. Viele in Württemberg hingen lange noch am letzten Königspaar, das den Menschen so freundlich und ohne Machtpose zugewandt war, selbst als es kein Königreich mehr gab. Fans haben die beiden bis heute.

Unter vergoldeten und elektrifizierten Kronleuchtern speisten Wilhelm und Charlotte mit ihren Gästen im grünen Saal des Schlosses Bebenhausen zwar königlich, doch ihre Lieblingsspeisen waren eher bodenständig.

