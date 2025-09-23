Entführung und Misshandlung: Angeklagter schweigt im Tübinger Prozess

Der Angeklagte soll mit vier Unbekannten einen 31-Jährigen in eine Hütte verschleppt und dort misshandelt haben.

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Es soll auch um organisierte Kriminalität gehen: Im Streit um Drogen und Geld soll ein 25 Jahre alter Mann mit vier weiteren unbekannten Tätern einen anderen Mann entführt und misshandelt haben. Zum Auftakt des Prozesses gegen ihn am Landgericht Tübingen wollte der Angeklagte weder zur Person noch zu den Vorwürfen Angaben machen.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem erpresserischen Menschenraub vor. Der Angeklagte soll das Opfer verdächtigt haben, ihm aus einem Hotelzimmer einen Koffer mit Drogen und Bargeld entwendet zu haben. Darin sollen sich rund 20 Kilogramm Kokain und zwischen 350.000 und 500.000 Euro Bargeld befunden haben. Er soll sich dann entschlossen haben, den 31-Jährigen zu entführen, um wieder an den Koffer zu gelangen.

Staatsanwaltschaft: Opfer in Hütte stundenlang gequält

Mit den vier Unbekannten soll er am 4. Januar nach Reutlingen gefahren sein, wo das Opfer abgepasst und in ein Fahrzeug gesteckt wurde. Der 31-Jährige sei in einer Hütte auf einem Wald- oder Gartengrundstück gefesselt und über mehrere Stunden erheblich misshandelt worden, um die Herausgabe des Koffers zu erreichen. Das Opfer erlitt ein Schädelhirntrauma sowie eine Platzwunde und Prellungen im Bereich des Kopfes. Der Koffer samt Inhalt ist seither verschwunden.

In dem Verfahren sind noch neun Verhandlungstage anberaumt. (dpa)