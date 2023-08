Einschränkung im Schienenersatzverkehr zwischen Tübingen und Stuttgart

Ein Bus, der im Schienenersatzverkehr eingesetzt wird, steht am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) am Hauptbahnhof.

TÜBINGEN. Pendler und Reisende seit Donnerstag mit weiteren Einschränkungen von und von Stuttgart rechnen. Der Schienenersatzverkehr (SEV) der Zuglinien 12 und 18 verkehrt nicht mehr zwischen dem Tübinger und dem Stuttgarter Hauptbahnhof, sondern nur noch bis Stuttgart-Degerloch. Das teilte SWEG Bahn Stuttgart GmbH mit. Als Grund nannte das verantwortliche Unternehmen eine »hohe Auslastung der Infrastruktur am Arnulf-Klett-Platz in Stuttgart« sowie eine »nahegelegene Straßenbaumaßnahme«.

Ab Degerloch besteht Anschluss mit den U-Bahn-Linien U6 (Rastatter Str.) und U12 (Remseck) nach Stuttgart Hauptbahnhof/Arnulf- Klett-Platz. In der Gegenrichtung sollen Fahrgäste ab Stuttgart Hauptbahnhof/ Arnulf-Klett-Platz ebenfalls die U6 (Flughafen/Messe) oder die U12 (Dürrlewang) nach Degerloch nehmen, so die SWEG. In Degerloch ist die Ankunfts- und Abfahrts-Haltestelle der Expressbusse identisch. Die Busse von und nach Tübingen Hauptbahnhof verkehren neu im 15 Minuten-Takt. Die Gesamtfahrzeit bleibt, trotz Umstieg, unter einer Stunde, verspricht das Unternehmen.

Reisende werden gebeten zu beachten, dass infolge der Kurzfristigkeit, die Haltestellen-Änderung erst ab Freitag, dem 18. August in den Fahrplanauskunftsmedien hinterlegt sein wird.

Aufgrund von Brücken- und Bahnsteigarbeiten der DB Netz AG wird die Bahnstrecke zwischen Nürtingen und Tübingen Hauptbahnhof noch bis zum 23. August voll gesperrt. Infolgedessen müssen die Züge der Linien 12 und 18 in diesem Zeitraum im genannten Streckenabschnitt entfallen. Ersatzweise ist ein Schienenersatzverkehr mit Bussen, der alle Zwischenhalte bedient, eingerichtet. (pm)