Einsam über die Feiertage? Das Seniorentelefon hilft

TÜBINGEN. Ältere Menschen, die sich über die Feiertage einsam fühlen, können das Seniorentelefon des Vereins Silbernetz anrufen. Unter dem Motto »Einfach mal reden« können ältere Menschen täglich von 8 bis 22 Uhr die kostenlose Telefonnummer 0800 4 70 80 90 wählen. Die Gespräche sind anonym und vertraulich. »Gerade ältere Menschen, die keine Familie mehr haben oder deren Familie für einen Besuch zu weit entfernt wohnt, blicken mit Sorge auf die Feiertage. Wenn man in dieser Zeit keine Termine wahrnehmen oder Einkäufe erledigen kann, können die Tage sehr lang und einsam werden«, sagt Dorothee Müller von der städtischen Fachabteilung Sozialplanung und Entwicklung Tübingen. Der Verein Silbernetz hat seinen Sitz in Berlin. Er bietet sein anonymes und kostenfreies Angebot deutschlandweit an. Am anderen Ende des Hörers sind Personen, die sich ehrenamtlich engagieren. (GEA)