Eine Erlebniswoche mit viel Programm steht in Tübingen an

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Die offene Kinder- und Jugendarbeit in Tübingen nimmt in diesem Jahr an der bundesweiten Aktionswoche »Tag der offenen Kinder- und Jugendarbeit« von Montag, 23., bis Sonntag, 29. September, teil.

Ob Newcomer-Konzert, kreatives Kochen, Grillen, Outdoor Action Games oder Freestyle-Rap: Auf die Kinder und Jugendlichen wartet ein buntes Programm. Bürgermeisterin Dr. Gundula Schäfer-Vogel spricht im Rahmen eines Karaoke-Specials ein Grußwort. Dazu sind alle Interessierten eingeladen am Freitag, 27. September, 20 Uhr, auf der Interimsfläche des alten ZOB.

Während der Aktionswoche präsentieren sich die Einrichtungen der städtischen offenen Kinder- und Jugendarbeit. Die Fachabteilung Jugendarbeit koordiniert die offene Kinder- und Jugendarbeit der Universitätsstadt Tübingen. Diese bietet Kindern ab dem Grundschulalter, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein vielfältiges, freiwilliges und kostenloses Angebot. Die Einrichtungen sind für viele Kinder und Jugendliche eine zentrale Anlaufstelle, in der sie Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung, außerschulische Bildungsangebote oder Unterstützung zu unterschiedlichsten Themen vorfinden.

Die Angebote richten sich grundsätzlich an alle Kinder und Jugendlichen. Das ausführliche Programm der Aktionswoche gibt es online. (eg)

www.jugendarbeit-tuebingen.de