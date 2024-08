Der neue Ofterdinger Bürgermeister Simon Wagner ist jetzt im Amt

Nicht mehr Lehrer in Kusterdingen, sondern Rathauschef in Ofterdingen: Simon Wagner. FOTO: MEYER

Bitte aktivieren Sie Javascript

OFTERDINGEN. Vor etwas mehr als vier Monaten wurde gewählt, jetzt hat er sein neues Amt angetreten. Simon Wagner, mit fast 69 Prozent der Stimmen in der Stichwahl gegen Desiree Sallwey erfolgreich, ist Rathauschef in Ofterdingen.

Die Wahlbeteiligung im März war hoch. In der ersten Runde, als das Bewerberfeld noch aus sechs Kandidaten bestand, hatten etwas mehr als 59 Prozent ihre Stimme abgegeben. Diese Marke war in den zurückliegenden Jahren nur einmal übertroffen worden: In Tübingen, als Boris Palmer für seine dritte Amtszeit warb und zwei Gegenkandidatinnen hatte waren es 62,6 Prozent gewesen. Bei der Stichwahl in Ofterdingen lag die Beteiligung immer noch etwas über 50 Prozent.

Wagner ist nun nicht mehr Studienrat und Lehrer am Kusterdinger Blaulach-Gymnasium, sondern Nachfolger von Joseph Reichert. Dieser war 29 Jahre Rathauschef gewesen und hatte Ende Mai die Altersgrenze erreicht, die für ihn noch galt, aber bei künftigen Wahlen aufgehoben ist. Mit dem 73. Geburtstag endete seine Amtszeit.

Wagner ist mit 36 Jahren gerade mal halb so alt. Und als Lehrer hätte er jetzt noch Ferien. Die offizielle Amts-Einführung ist am 27. September. (-jk)