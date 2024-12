Chöre, Solisten, volle Kirche

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN-GLEMS. Ein Weihnachtskonzert der ganz besonderen Art erklang in der Glemser Kirche, denn alle Glemser Chöre musizierten gemeinsam. Der Einladung des Gesangvereins zur »Festlichen Abendmusik im Advent« folgten sehr viele Gäste. Die denkmalgeschützte Glemser Bethel-Kirche war fast voll besetzt.

Den Anfang des Konzerts machte der Posaunenchor unter der Leitung von Regina Wahl. Mit dem »Böhmischen Wintermärchen« ging es los. Nach einer kurzen Begrüßung durch Gesangvereinsvorstand Frank Harter und Pfarrer Ulrich Rapp gehörte dem Kirchenchor unter der Leitung von Yvonne Nielitz die Aufmerksamkeit. Nach traditionellen Weisen wie »Ehre sei Gott in der Höhe« oder »In dulci jubilo« sang der Frauenchor mit Begleitung von Winfried Koch am Piano und Markus Pfisterer an der Oboe das gefühlvolle Lied »Wenn das Weihnachtslicht unser Herz berührt«.

Top-Hits mit unbekannten Sätzen

Danach wurde es schwungvoll. Der Posaunenchor hatte bekannte Lieder wie »Oh Tannenbaum« oder »Feliz navidad« ausgesucht. Die Chorsätze waren aber alles andere als bekannt. Der Chor brachte eine tolle Stimmung in die Kirche. Kaum einer konnte da noch still sitzen, denn die Rhythmen luden geradezu ein, mit dem Bein oder dem Kopf zum Takt zu wippen.

Den Schluss machte der Gastgeber. Erst sang Chormitglied Tanja Herr begleitet von Leiterin Stefanie Schmid am Klavier, das Solostück »Winter Song«. Danach verzauberten die Sängerinnen und Sänger des Chors Fortissimo die Gäste mit den Liedern »Mary Did You Know«, »God Rest You Marry Gentlemen« und »Winter Wind«. Nach weiteren alpenländischen Weihnachtsliedern und einem zweiten Soloauftritt von Tanja Herr verabschiedeten sich die Glemser Chöre mit dem gemeinsam gesungenen Schlusslied »Tochter Zion«, in das das Publikum einstimmen konnte.

So manchem trieb es da Tränen in die Augen, denn durch die Kraft der Blasins-trumente und der vielen Stimmen wurde im Kirchenraum ein ungewöhnliches Klangerlebnis möglich.

Damit nach dem Konzert noch Raum für Gespräche bleibt, lud der Chor Fortissimo zu einem kleinen Umtrunk unter die Rathausarkaden ein. (eb)