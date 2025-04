Brand in Mössingen: Bewohner aus Hochhaus evakuiert

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN-BÄSTENHARDT. Dramatische Szenen am frühen Montagnachmittag im Stadtteil Bästenhardt. Auf dem Balkon einer Hochhaus-Wohnung im achten Stock schlagen meterhohe Flammen, dunkler Qualm steigt in den wolkenlosen Himmel: Aus noch nicht geklärten Gründen war im Außenbereich der Wohnung ein Feuer ausgebrochen. Schnell war der Löschzug der Feuerwehr Stadtmitte vor Ort, unterstützt von einem Löschfahrzeug aus Belsen.

Weil die Drehleiter gerade in Reparatur ist, mußten die Feuerwehr Tübingen zur Überlandhilfe ausrücken. Bis deren Besatzung mit dem Außenlöschangriff beginnen konnten, so Kommandant Bernd Strohmaier, war bereits ein Trupp unter Atemschutz, mit hinter sich herziehender Löschleitung, über das mehrstöckige Treppenhaus zur Wohnung hinaufgestiegen. Alle Bewohner wurden aufgefordert, ihre Wohnungen zu verlassen. Eine Hundertschaft an Leuten, viele Familien, sammelten sich im Hofbereich.

Vorsorglich in Bereitschaft: Kräfte des DRK aus Mössingen-Oferdingen und Nehren/Gomaringen. FOTO: MEYER

Eine Person mit Rauchgasvergiftung wurde dem Rettungsdienst übergeben, weitere Kräfte der DRK-Bereitschaften Mössingen-Ofterdingen und Nehren/Gomaringen rückten nach. Auch Oberbürgermeister Michael Bulander war vor Ort. »Der Löschtrupp hatte Schwierigkeiten, zum brennenden Balkon vorzudringen, weil die Wohnung stark zugestellt ist«, erklärte Feuerwehrkommandant Strohmaier. Das Feuer hatte bereits auf das Wohnzimmer übergegriffen, die restlichen Räume samt Inventar erlitten Rauchschäden oder wurden durch das Löschwasser durchnässt. »Die Wohnung ist jetzt nicht mehr bewohnbar.« Gleichwohl blieben wohl die unteren Wohnungen von den Brandfolgen verschont, auch auf dem Dach konnten die Wehrleute keine Schäden feststellen. (GEA)