Brückenbau: Ausfälle und Verspätungen beim Bahnverkehr in der Region

TÜBINGEN/KIRCHENTELLINSFURT. Die Deutsche Bahn arbeitet in den kommenden Monaten intensiv an der Erneuerung der Eisenbahnbrücke über die Blaulach zwischen Kirchentellinsfurt und Tübingen. Wie die DB Regio mitteilt, kommt es deswegen zu Verspätungen der Zuglinien IRE 6 und RB 63. Im vergangenen Jahr wurde die Stahlfachwerkbrücke aus dem Jahr 1904 bereits zurückgebaut und die beiden Gleise durch jeweils rund 27 Meter lange Hilfsbrücken ersetzt. Um die Hilfsbrücken auszubauen und die neue Brücke an ihren Platz zu heben, muss die Bahnstrecke gesperrt werden. Weitere Baumaßnahmen, wie Oberleitungsarbeiten, die Herstellung einer Schwergewichtsstützmauer und weitere Arbeiten werden im gleichen Zeitraum durchgeführt. Es kommt zu Fahrplanänderungen, Zugausfällen und Ersatzverkehr mit Bussen in unterschiedlichen Zeiträumen und Streckenabschnitten.

• Montag, 15. Juli und Sonntag, 21. Juli (21.00 bis 23.00 Uhr): Zwei Züge der Linie IRE 6a fallen in den Abendstunden zwischen Stuttgart und Tübingen aus: Stuttgart ab 22.15 Uhr, Tübingen ab 21.00 Uhr.

• Mittwoch/Donnerstag, 24./25. Juli (20.00 bis 1.00 Uhr): Mehrere Züge der Linie RB 63 fallen zwischen Metzingen und Tübingen aus, als Ersatz fahren Busse. Die Busse halten nicht in Sondelfingen.

• Samstag, 27. Juli bis Sonntag, 8. September, ganztägig: Die Züge der Linie IRE 6a und 6b fallen zwischen Stuttgart und Tübingen aus, ebenfalls ab dem 28. August bis Hechingen.

• Mittwoch, 28. August bis Sonntag, 8. September, ganztägig: Die Züge der Linie IRE 6a fallen zwischen Stuttgart und Hechingen aus. Es fahren Ersatzbusse zwischen Reutlingen und Hechingen mit Halt in Mössingen, die Busse halten nicht am Tübinger Hauptbahnhof. Auch die Züge der SWEG Linie RB 66 sind von der Sperrung betroffen und ergänzen das Ersatzkonzept mit zusätzlichen Zügen zwischen Tübingen und Mössingen und Ersatzbussen zwischen Mössingen und Hechingen. Die Ersatzfahrpläne sowie die genauen Details werden vor Beginn gesondert veröffentlicht.

• Dienstag, 30. Juli bis Sonntag, 8. September, ganztägig: Die Züge der Linie RB 63 fallen zwischen Herrenberg, Tübingen Hauptbahnhof, Metzingen und Bad Urach aus. Als Ersatz fahren Busse zwischen Herrenberg und Tübingen Hauptbahnhof sowie zwischen Tübingen Hauptbahnhof, Metzingen und Bad Urach. Die Busse halten nicht in Sondelfingen und in Bad Urach Ermstalklinik. Auch bei den Zügen der SWEG Linien IRE 6, MEX 12 und MEX 18 kommt es in unterschiedlichen Zeiträumen und Streckenabschnitten zu Fahrplanänderungen und Zugausfällen.

Auskünfte im Internet

Die Fahrzeiten der Züge von DB Regio sowie Ersatzbusse sind in der Reiseauskunft auf der Homepage der Bahn sowie im DB Navigator eingearbeitet. (eg)