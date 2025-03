Baustellen: Zugausfälle auf der Ammertalbahn zwischen Tübingen und Herrenberg

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Zu Zugausfällen der Line RB 63, der Ammertalbahn, kommt es an drei Tagen in der kommenden Woche. An diesen Tagen will die Bahn den Lärmschutz auf der Strecke verbessern. Am Mittwoch und am Donnerstag fallen die Züge zwischen 22.40 und 2 Uhr aus. Am darauffolgenden Samstag fahren die Züge der Ammertalbahn tagsüber zwischen 6.30 und 18 Uhr nicht. Die Bahn hat dafür einen sogenannten Ersatzverkehr mit Bussen geplant. Die Busse halten unter anderem am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) am Tübinger Hauptbahnhof, in Unterjesingen, Pfäffingen, Entringen, Altingen und Herrenberg. (GEA)