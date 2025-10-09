Bahnverkehr zwischen Tübingen und Reutlingen läuft wieder

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. In Lebensgefahr brachte sich am Donnerstagnachmittag eine Frau, die über die Brüstung an der Blauen Brücke in Tübingen kletterte. Nachdem sie gegen 15 Uhr ungesichert auf der anderen Seite der Brücke stand, hielt sie ein Plakat hoch, um offenbar auf vermeintliche politische Missstände aufmerksam zu machen. Die Polizei sperrte daraufhin die Friedrichsstraße oberhalb der Neckar-Alb-Bahn für den Autoverkehr; der Zugverkehr zwischen Tübingen und Reutlingen wurde eingestellt.

Die Feuerwehr Tübingen war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und stellte unter anderem Sichtschutzwände auf, um die Frau vor den Passanten und Radfahrern abzuschirmen, die weiterhin über die Brücke kommen konnten. Rettungsdienst und Notarzt standen für alle Fälle bereit. Kurz vor 18 Uhr gelang es den Einsatzkräften, die Frau zu sichern und sie von der Brücke zu holen. Kurz darauf fuhren die Züge wieder. (GEA)